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5:54, 21 сентября 2021 года 21 сентября мобильная вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла Места и время работы прививочных пунктов опубликовала городская администрация.





В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 21 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Тургенева, д. 42 («Водолей», с 12:00 до 19:00); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж, с 12:00 до 19:00);



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



