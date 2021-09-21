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20:56, 20 сентября 2021 года Подача тепла в Орловской области будет завершена к завтрашнему вечеру О работе, связанной с началом отопительного сезона и протекающими крышами, рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Со вчерашнего дня в Орловской области начался отопительный сезон. Обещанное тепло успело прийти не всем. Сегодня губернатор Андрей Клычков поручил ответственным лицам разобраться с проблемами. Во время сегодняшнего прямого эфира глава региона заявил: «Сегодня ночью практически все объекты запускаются. По тем объектам, где есть порывы, крайний срок – завтрашний вечер».



Начавшиеся ливни обнажили другую проблему – протекающие крыши. Губернатор призвал орловцев обращаться с этой проблемой в Центр управления регионом. Оттуда жалобы попадут в Жилищную инспекцию. Там, в свою очередь, управляющей компании выдадут предписание, на которое УК обязаны среагировать. В ином случае – штраф от 50 до 200 тысяч рублей.





Артём Ежаков



