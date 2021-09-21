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6:57, 21 сентября 2021 года Под Орлом пенсионера-иногородца подозревают в угоне «девятки» Хозяин беспечно оставил легковушку незапертой.





В Верховском районе полицейские установили подозреваемого в угоне ВАЗ-2109 в Верхней Залегощи. Владелец машины припарковал «девятку» неподалеку от своего дома, оставив машину незапертой с ключами внутри. Утром легковушка пропала. Исправный автомобиль нашёлся в одном из районных сел.



В угоне полицейские подозревают 65-летнего иногородца. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



