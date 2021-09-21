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7:59, 21 сентября 2021 года В августе на Орловщине выросла годовая инфляция В прошлом месяце она составила 7,6%.





В Орловской области выросла годовая инфляция. В августе она составила 7,6%. В июле этот показатель равнялся 7,1%. Как сообщили в Центробанке, это соответствует общероссийской динамике. Ожидается, что она начнёт снижаться к концу года и, по прогнозам, уже в 2020-м составит от 4% до 4,5%.





Артём Ежаков



