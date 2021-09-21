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9:00, 21 сентября 2021 года Орловец получил три с половиной года колонии за пьяное ДТП с тяжело пострадавшим ребёнком Авария произошла в Хотынецком районе.





Хотынецкий районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии-поселения водителя, спровоцировавшего ДТП с тяжело пострадавшим ребёнком. Также мужчина три года проведёт без водительских прав и выплатит 100 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Установлено, что осуждённый, сел за руль нетрезвым, невнимательно следил за дорогой и в один момент потерял управление, выехав на встречку, где врезался в автомобиль, в котором малолетний ребёнок получил травмы, нанёсшие тяжёлый вред здоровью.



Вину мужчина признал частично. Он согласился с фактом пьяной езды, но вот ответственность за совершение ДТП на себя брать не стал.



При вынесении приговора суд руководствовался обстоятельствами аварии, личностью водителя, отсутствием смягчающих и отягчающих моментов, а также влиянием наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.





Артём Ежаков



