Главная » Новости



21:24, 20 сентября 2021 года Андрей Клычков поблагодарил проголосовавших орловцев Губернатор Орловской области подвел личные и партийные итоги завершившихся выборов.





В РФ завершились выборы в Госдуму. От КПРФ в партийном списке пятым номером значился губернатор Орловской области Андрей Клычков. Несмотря на фактически гарантированной себе мандат в заксобрание страны, глава региона в очередной раз заявил, что останется губернатором Орловщины.



«Людей я не привык обманывать. Мне доверила партия побыть в федеральном списке, но я не собираюсь уходить. Будет решение ЦИК по итогам голосования, мне придёт телеграмма, и я торжественно напишу заявление об отказе от мандата, – на радость друзьям, на горесть другим», – заявил Клычков.



Отдельно губернатор поблагодарил всех избирателей, пришедших на выборы, вне зависимости от их политических предпочтений. Также слова благодарности получили наблюдатели.



«Я хочу поблагодарить всех, кто пришёл на выборы и проголосовал. Невозможно изменить результат там, где люди пришли. Явка у нас чуть больше 49%. Я благодарен за их выбор. Также я благодарен наблюдателям от всех партий за их контроль, за то, что они эти три дня выстояли. Были замечания, но на волеизъявление они не влияли», – сказал губернатор.



Отметил Клычков успехи однопартийцев. Из озвученных им предварительных данных: КПРФ вдвое увеличит присутствие в облсовете; пятеро представителей Компартии выиграли выборы по одномандатным округам, на прошлых выборах не было ни одного.



«Компартия существенный результат получила», – резюмировал губернатор.

Также глава региона рассказал, что будет дальше. По его словам он готов работать со всеми партиями, выразив надежду, что избранные депутаты будут ходить на работу и действительно работать. «Будем дальше работать. У нас с вами и Красный мост, и лужи, и крыши. Все это нужно делать», – заявил Клычков.





Артём Ежаков



