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21:32, 20 сентября 2021 года Орловщина. Выборы-2021 Орловский избирком заканчивает подсчет бюллетеней. Но уже можно говорить о предварительных итогах прошедших трёх дней голосования.





В Орловской области выборы были одними из самых конкурентных, как минимум в ЦФО. Орловцы выбирали из 11 тысяч кандидатов больше 2 тысяч депутатов - в Госдуму, в облсовет, в горсоветы и сельсоветы. Явка - неплохая. На избирательные участки пришёл практически каждый второй орловец, имеющий право голоса.



Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в Госдуму. На момент обработки 99,8% протоколов участковых избирательный комиссий в лидерах «Единая Россия», набравшая почти 50% голосов. КПРФ на втором месте (около 19%), и на третьем ЛДПР - за либер-демократов голоса отдали 7,5% избирателей. Также в нижнюю палату парламента прошли партии «Справедливая Россия - Патриоты за правду» и «Новые люди». По предварительным подсчётам больше всего голосов на Орловском одномандатном избирательном округе №145 набрала Ольга Пилипенко. Она продолжит представлять регион в Госдуме.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Задачи, которые я ставлю перед собой, это, в первую очередь, консолидация с исполнительной властью, законодательной властью региональной. Сделать всё, для того, чтобы выполнять, в первую очередь, национальные цели, которые перед нами поставил президент. Именно совместная работа может позволить изменить ситуацию в Орловской области - как социально-экономическую, так и повышение качества жизни, удовлетворённость жизнью наших земляков».

В Орловском областном Совете народных депутатов тоже по всей вероятности станет больше партий. Необходимый минимум для работы в региональном законодательном собрании - 5% по предварительным данным набрали также «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».



Светлана Ковалева, лидер партии «Новые люди» в Орловской области: «Я благодарю каждого, кто отдал мне свой голос. И уверена, что оправдаю ваши ожидания. И буду много работать, для того чтобы жить на Орловщине и работать было лучше».

Иван Устинов, председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»:«Я хочу обратиться к депутатам, которые прошли в областной совет, - чтобы они исполняли наказы избирателей и защищали интересы не свои, а защищали интересы избирателей, народа».

Больше всего голосов на выборах в Орловский облсовет набрала «Единая Россия». По данным на 16:00 20 сентября, это чуть больше 37% голосов. На втором месте КПРФ - порядка 22%. «Справедливая Россия - патриоты за правду» - на третьем месте с почти 13% голосов. У ЛДПР чуть меньше 10%.



Василий Иконников, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Мы увеличили в два раза количество депутатов Орловского областного совета народных депутатов. Мы первые в городе Орле среди партий. Мы значительно улучшили результат в Ливнах, в Мценске».

Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы обязательно оправдаем ваше доверие и будем работать вместе с вами на улучшение качества жизни и повышение благосостояния наших жителей».

Согласно подсчётам орловского избиркома, 10 362 бюллетеня признаны недействительными. Ещё 71 избирательный документ вошёл в число утраченных из-за тех или иных нарушений в процессе голосования.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Выборы прошли достаточно организованно, мы сделали в регионе всё необходимое для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности членов УИК, всех участников голосования».

Об окончательных итогах трёхдневного голосования мы расскажем позже.





Антон Киселёв



