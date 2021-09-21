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10:20, 21 сентября 2021 года В Орёл прибыло 12 000 доз вакцины «Спутник V» Препарат в скором времени должны распределить по 39 региональным прививочным пунктам.





В Орловскую область поступило 12 000 доз вакцины «Спутник V». Ее хватит на 6 тысяч орловцев. Новую партию препарата должны вскоре распределить по 39 прививочным пунктам региона. В данный момент полный курс уколов от COVID-19 завершили уже свыше 200 тысяч человек.



Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» депздрава (4862) 40-20-56, в регистратурах медучреждений. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.



Сейчас в области доступны 3 вида вакцин от COVID-19: двухкомпонентные «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и однокомпонентный «Спутник Лайт».





Артём Ежаков



