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11:21, 21 сентября 2021 года

В Ливнах возобновилось строительство детской поликлиники

Глава региона Андрей Клычков проинспектировал социальные объекты в Ливнах: осмотрел спортивные преобразования на стадионе, посетил занятие школьников в мобильном технопарке «Кванториум», но больше всего внимания уделил вопросу здравоохранения.


Строительство детской поликлиники в Ливнах было начато весной этого года. Средства были выделены по программе модернизации первичного звена. Однако работы пришлось свернуть из-за подорожания строительных материалов. Кроме того, при подготовке площадки под фундамент выяснилось, что вместо грунта там находится строительный мусор. 
 
Виктор Толкачёв, представитель подрядчика: «Здесь оказывается раньше был карьер, и всё засыпано строительным мусором. Поэтому было принято решение весь мусор убрать до дна котлована, всё очистить и проект ушёл на новую экспертизу».
 
Как пояснил начальник КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Алексей Васильев, работы приостановили 22 июня, после чего были проведены новые инженерные изыскания и инициирована новая госэкспертиза. 
 
Участок под застройку посетил губернатор Андрей Клычков. Как сообщил подрядчик, уже подключено электроснабжение, земляные работы выполнены на 80%. Завезён материал для строительства фундамента.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Крайне важно по всем объектам, не только по ливенской поликлинике, сейчас максимально оперативно внести изменения в документацию, с учётом постановления правительства скорректировать. Мы средства зарезервировали, для того чтобы скомпенсировать эту разницу, чтобы все стройки у нас были. Недостроев быть не должно».
 
Проинспектировала областная делегация и качество благоустройства дворов. Жители рассказали, что теперь не ходят по ухабам, парковочных мест стало больше, но вот лавочек не хватает. Это пообещали исправить. 
 
Прогулялся губернатор и по парку «Славянский сад». Его несколько лет ремонтируют за счёт народного бюджета, а в этом попали в нацпроект.
 
Максим Анисимов, начальник управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. Ливны: «Инвестиции в этом году на данную территорию больше 12 миллионов рублей. У нас увеличилась пешеходно-спортивная зона практически в три раза».
 
В парке сделали переходы, игровые и спортивные комплексы. Кстати, прижились голуби и белки. 
 
Возможности и новые знания открывают для себя и ливенские школьники. Здесь начал свою работу мобильный кванториум.
 
Сергей Бабак, педагог мобильного детского технопарка «Кванториум»: «Современный мир развивается в сторону информационных технологий. Сейчас самые оплачиваемы профессии в сфере IT, если дети думают о будущем, то это им, конечно, нужно».
 
IT-технологии школьники изучают с большим интересом. Две недели - очно, после переходят на заочную форму, а мобильный технопарк отправляется в другой район. Но к ним он через три месяца обязательно вернётся - закрепить пройденное.
 
Виктор Ланцев, руководитель структурного подразделения детского технопарка «Кванториум»: «В текущем году запущены ещё два мобильных технопарка, таким образом в парке у нас три машины, что позволит нам в 2021 году охватить три тысячи школьников, проживающих в сельских территориях и малодоступных местах».
 
Каждый из мобильных технопарков в этом году охватит шесть агломераций. По завершении курса школьники получат сертификат, подтверждающий полученные навыки.



Анна Вайсергисер
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