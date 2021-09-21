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11:53, 21 сентября 2021 года В Орле начат набор в ясли на улице Кузнецова Детский сад №97 сможет вместить до 80 малышей возрастом до 3 лет.





В Орле открыт набор в ясли на улице Кузнецова в 909-м квартале. Об этом сообщает мэрия. Детский сад № 97 уже находится в высокой степени готовности.

Подробно с процедурой зачисления в садик и способах это сделать можно ознакомиться на Подробно с процедурой зачисления в садик и способах это сделать можно ознакомиться на сайте городской администрации.





Артём Ежаков



