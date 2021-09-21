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13:50, 21 сентября 2021 года 121 орловец вчера победил COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 45 005).



Накануне выписан 121 орловец (всего – 42 079). От последствий болезни скончалось 997 жителей региона (+6 летальных исходов).



Суточная заболеваемость в России – 19 179 (всего – 7 313 851), число выздоровевших – 15 437 (всего – 6 526 111). Общее число летальных исходов – 199 808 (+812 случаев за сутки).





Артём Ежаков



