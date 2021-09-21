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12:01, 21 сентября 2021 года Орловские планеристы улучшили свои позиции в мировом рейтинге Общую таблицу опубликовала накануне Федерация планёрного спорта России.





Орловские планеристы улучшили свои позиции в мировом рейтинге. Как сообщает Федерация планёрного спорта России, Василий Ерофеев и Александр Жуковин поднялись в таблице после успешного выступления на домашнем Кубке России в смешанном классе. Турнир состоялся на базе аэродрома Пугачёвка в августе. Василий Ерофеев благодаря победе на Кубке России взлетел в рейтинге на 41 позицию и теперь занимает 217 место. Бронза Александра Жуковина на домашнем турнире помогла пилоту подняться на две позиции. Наш планерист теперь 398-й. В российском рейтинге орловцы занимают шестое и десятое место соответственно.





Анастасия Дорохова



