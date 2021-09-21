В Орле завершилась всероссийская Спартакиада среди воспитанников спортивных школ

|
|
|Главная » Новости
12:10, 21 сентября 2021 года
В Орле завершилась всероссийская Спартакиада среди воспитанников спортивных школВ течение четырех дней 400 спортсменов из семи регионов боролись в шести видах спорта.
Зачёт вёлся среди сборных регионов путём подсчёта сумм мест. Лучший результат оказался у хозяев соревнований – школьников Орловской области. В активе наших спортсменов - первые места в волейболе, лёгкой атлетике и футболе. Кроме того, орловцы стали вторыми в гандболе. На втором месте — ребята из Республики Алтай, на третьем — юные спортсмены из Краснодарского края.
Анастасия Дорохова