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12:10, 21 сентября 2021 года В Орле завершилась всероссийская Спартакиада среди воспитанников спортивных школ В течение четырех дней 400 спортсменов из семи регионов боролись в шести видах спорта.





Зачёт вёлся среди сборных регионов путём подсчёта сумм мест. Лучший результат оказался у хозяев соревнований – школьников Орловской области. В активе наших спортсменов - первые места в волейболе, лёгкой атлетике и футболе. Кроме того, орловцы стали вторыми в гандболе. На втором месте — ребята из Республики Алтай, на третьем — юные спортсмены из Краснодарского края.





Анастасия Дорохова



