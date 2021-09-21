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12:42, 21 сентября 2021 года

Орловский журналист и писатель Владимир Самарин отметил 75-летний юбилей

Творческий вечер состоялся в библиотеке имени Бунина.


Свой творческий путь Владимир Самарин начал в газете «Орловский комсомолец». Его перу принадлежат сотни статей, очерков и репортажей, и эти материалы часто становились лучшими. Он никогда не боялся испортить карьеру, был принципиальным журналистом, чего желает и современным своим коллегам.
 
Владимир Самарин, журналист, член Союза писателей России: «Быть честнее, не продаваться за длинный рубль, видеть проблемы, которые существуют у него самого, у соседа, у людей, которые рядом с ним работают и живут».
 
Поздравили деятельного депутата Верховного совета СССР начала 90-х, правдоискателя, редактора возрожденной им газеты «Орловский вестник» друзья, поклонники его литературного таланта. 
 
Первая книга Владимира Самарина вышла еще в 1984 году. Это очень творческое в жизни писателя время – об этом хорошо помнят его друзья.
 
Геннадий Майоров, председатель регионального отделения Союза российских писателей: «В первую очередь, это очень надежный человек, мы с ним знакомы ещё с «Орловского комсомольца», с 70-х годов, когда работали вместе, ездили по стране. Это человек, который первый из нас начал писать, он первый в издательстве «Молодая гвардия» книжку опубликовал».
 
Самарин награжден орденом «Знак Почёта», значком «Отличник печати», и сегодня, несмотря на проблемы со здоровьем, он очень деятельный, активный и творческий человек, с удовольствием работает и с молодежью.
 
Наталья Елизарова, член Союза российских писателей: «Владимир Иванович не только пишет книги. Он является членом жюри различных литературных конкурсов, он подает пример и передает опыт молодым авторам».
 
В этот день юбиляру дарили подарки, в том числе и музыкальные, а он в свою очередь, представил сигнальный экземпляр своей новой книги о судьбах женщин послевоенного Орла, которая называется «Бабья слобода» (18+).



Эва Стасюлевич
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