Визит в гости закончился для орловчанки больницей

43-летнюю женщину подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью своей знакомой.

В Орле полицейские установили подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.



О поступившей с серьёзными травмами женщине полицейским рассказали сотрудники медучреждения, куда пострадавшая была госпитализирована. Орловчанку изувечили до такой степени, что она не смогла сообщить силовикам ни своего имени, ни имени злоумышленника.



Тем не менее, правоохранители выяснили, что пострадавшая живёт в одном из домов на улице Комсомольской. Опросив людей, выяснились и обстоятельства случившегося. Как оказалось, женщина повздорила с 43-летней знакомой, у которой находилась в гостях. В какой-то момент конфликт перерос в рукоприкладство.

