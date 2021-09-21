Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Кстати, именно этому празднику был посвящён первый храм, построенный в Орловской крепости.

Сегодня в православном календаре - Рождество Пресвятой Богородицы - первый двунадесятый праздник церковного года. В отличие от других православных праздников с меняющимися датами, сегодняшний всегда отмечается в один и тот же день — 21 сентября.

В честь празднования Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в Северном районе Орла.

Для нашего года 21 сентября - особая дата. Историки подтверждают, именно Рождеству Богородицы был посвящен первый храм, построенный в Орловской крепости.

А в народе в этот день предсказывали, какой будет осень. Если погода хорошая, то и месяцы до зимы будут погожими.