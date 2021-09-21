вторник 21.09.2021 16:02:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:20, 21 сентября 2021 года

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Кстати, именно этому празднику был посвящён первый храм, построенный в Орловской крепости.


Сегодня в православном календаре - Рождество Пресвятой Богородицы - первый двунадесятый праздник церковного года. В отличие от других православных праздников с меняющимися датами, сегодняшний всегда отмечается в один и тот же день — 21 сентября. 
 
В честь празднования Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в Северном районе Орла. 
 
Для нашего года 21 сентября - особая дата. Историки подтверждают, именно Рождеству Богородицы был посвящен первый храм, построенный в Орловской крепости. 
 
А в народе в этот день предсказывали, какой будет осень. Если погода хорошая, то и месяцы до зимы будут погожими. 



Юлия Сулим
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.