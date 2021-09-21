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14:39, 21 сентября 2021 года Большинство мандатов в орловский облсовет получила «Единая Россия» Региональный избирком назвал предварительные данные по распределению мест в областном заксобрании.





На минувших выборах в Орловский областной совет победу одержала партия «Единая Россия». Набрав 38,83% голосов, она обеспечила себе 27 мест в региональном заксобрании. Второй силой в облсовете станет КПРФ, получившая 21,86% и 11 мандатов. Третьими с результатом в 10,16% стали справдливоросы. Депутатами от этой партии станут 6 человек. Либерал-демократы с 8,80% обеспечили себе три мандата.



Облсовет пополнится ещё двумя партиями. По одному месту в парламенте получили «Новые люди» и «Партия пенсионеров». Также в депутатский корпус войдёт один самовыдвиженец, – сообщили в областном избиркоме.





Артём Ежаков



