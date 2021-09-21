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15:02, 21 сентября 2021 года С 1 июля 2021 года застрахованные граждане, переболевшие COVID-19, имеют право пройти углублённую диспансеризацию Углублённая диспансеризация проводится в дополнение к имеющимся обследованиям в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Эти изменения внесены в программу госгарантий. Подробнее о том, что входит в комплекс обследований, с заместителем директора ТФОМС Орловской области Натальей Кавериной беседовала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Для чего нужна углубленная диспансеризация? - Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Углубленная диспансеризация проводится для того, чтобы своевременно выявить признаки развития этих заболеваний и направить усилия на предотвращение осложнений. Какие исследования в нее входят? - Первый этап углубленной диспансеризации включает в себя следующие исследования: - cатурация крови кислородом в покое; - тест с 6-минутной ходьбой; - проведение спирометрии или спирографии; - развернутый клинический и биохимический анализы крови; - определение концентрации Д-димера в крови для исключения риска возникновения тромбозов (у граждан, перенесших среднюю степень тяжести COVID и выше); - рентген органов грудной клетки; - осмотр врачом-терапевтом. Если по результатам первого этапа выявлены показания для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза, пациент направляется на второй этап углубленной диспансеризации, который включает:

- эхокардиографию; - компьютерную томографию легких; - дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Верно ли, что в рамках углубленной диспансеризации гражданин получает исследования первого и второго этапа в полном объёме? - Нет, это неверно. Например, концентрацию Д-димера в крови измеряют только тем гражданам, которые перенесли среднюю степень тяжести COVID и выше. Если гражданин переболел в легкой форме, то это исследование не проводится. Также это касается и рентгенографии органов грудной клетки – исследование выполняется только в том случае, если не проводилось ранее в течение года. Исследования в рамках второго этапа показаны гражданам, у которых на первом этапе выявлены показания для проведения дополнительных обследований. Какие это будут исследования, определяет врач-терапевт, который дает заключение по результатам первого этапа. Так, эхокардиография и компьютерная томография легких проводится в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам теста с 6-минутной ходьбой. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей назначается при увеличении показателя Д-димера крови более чем в 1,5-2 раза относительно верхнего предела нормы. Будут ли проводиться такие исследования у детей в рамках профилактических медицинских осмотров? - Нет. Углубленная диспансеризация проводится лицам с 18 лет, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, начиная со второго месяца после выздоровления. Важно, чтобы факт болезни был подтвержден на уровне медицинской организации. Также в соответствии с действующей Программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи углубленная диспансеризация может быть проведена и по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID-19. Где можно пройти углублённую диспансеризацию? - Для прохождения углублённой диспансеризации, также как и для прохождения профилактического осмотра и диспансеризации, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства (или прикрепления) гражданина. Все мероприятия проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС. Если в ходе углублённой диспансеризации были выявлены какие-либо заболевания, что какие меры принимает медицинская организация? - По результатам углублённой диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесённой новой коронавирусной инфекцией, гражданин ставится на диспансерное наблюдение и ему назначается соответствующее лечение. Давайте ещё раз уточним: если гражданин в этом году уже проходил обследование в рамках диспансеризации или профилактического осмотра, ему могут отказать в углублённой диспансеризации? - Нет, не могут, потому что обследования в рамках углубленной диспансеризации дополняют имеющиеся обследования в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, которые проводятся для застрахованных граждан в возрасте с 18 лет и старше. Напоминаю, что профилактический осмотр проводится ежегодно как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения. Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше. Для каждого возраста (как мужчин, так и женщин) определен свой набор исследований. Перечень исследований по возрастам можно посмотреть в приложении 1 к приказу Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н. Этот приказ утверждает Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Подробную информацию о порядке и условиях прохождения профилактических мероприятий можно получить у страховых представителей или по телефону горячей линии ТФОМС Орловской области: 8-800-200-77-45.





Елена Литинская



