С 1 июля 2021 года застрахованные граждане, переболевшие COVID-19, имеют право пройти углублённую диспансеризацию

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15:02, 21 сентября 2021 года
С 1 июля 2021 года застрахованные граждане, переболевшие COVID-19, имеют право пройти углублённую диспансеризациюУглублённая диспансеризация проводится в дополнение к имеющимся обследованиям в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Эти изменения внесены в программу госгарантий. Подробнее о том, что входит в комплекс обследований, с заместителем директора ТФОМС Орловской области Натальей Кавериной беседовала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.
Для чего нужна углубленная диспансеризация?
- Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Углубленная диспансеризация проводится для того, чтобы своевременно выявить признаки развития этих заболеваний и направить усилия на предотвращение осложнений.
Какие исследования в нее входят?
- Первый этап углубленной диспансеризации включает в себя следующие исследования:
- cатурация крови кислородом в покое;
- тест с 6-минутной ходьбой;
- проведение спирометрии или спирографии;
- развернутый клинический и биохимический анализы крови;
- определение концентрации Д-димера в крови для исключения риска возникновения тромбозов (у граждан, перенесших среднюю степень тяжести COVID и выше);
- рентген органов грудной клетки;
- осмотр врачом-терапевтом.
Если по результатам первого этапа выявлены показания для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза, пациент направляется на второй этап углубленной диспансеризации, который включает:
- эхокардиографию;
- компьютерную томографию легких;
- дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Верно ли, что в рамках углубленной диспансеризации гражданин получает исследования первого и второго этапа в полном объёме?
- Нет, это неверно. Например, концентрацию Д-димера в крови измеряют только тем гражданам, которые перенесли среднюю степень тяжести COVID и выше. Если гражданин переболел в легкой форме, то это исследование не проводится. Также это касается и рентгенографии органов грудной клетки – исследование выполняется только в том случае, если не проводилось ранее в течение года.
Исследования в рамках второго этапа показаны гражданам, у которых на первом этапе выявлены показания для проведения дополнительных обследований.
Какие это будут исследования, определяет врач-терапевт, который дает заключение по результатам первого этапа.
Так, эхокардиография и компьютерная томография легких проводится в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам теста с 6-минутной ходьбой.
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей назначается при увеличении показателя Д-димера крови более чем в 1,5-2 раза относительно верхнего предела нормы.
Будут ли проводиться такие исследования у детей в рамках профилактических медицинских осмотров?
- Нет. Углубленная диспансеризация проводится лицам с 18 лет, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, начиная со второго месяца после выздоровления. Важно, чтобы факт болезни был подтвержден на уровне медицинской организации.
Также в соответствии с действующей Программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи углубленная диспансеризация может быть проведена и по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID-19.
Где можно пройти углублённую диспансеризацию?
- Для прохождения углублённой диспансеризации, также как и для прохождения профилактического осмотра и диспансеризации, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства (или прикрепления) гражданина.
Все мероприятия проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС.
Если в ходе углублённой диспансеризации были выявлены какие-либо заболевания, что какие меры принимает медицинская организация?
- По результатам углублённой диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесённой новой коронавирусной инфекцией, гражданин ставится на диспансерное наблюдение и ему назначается соответствующее лечение.
Давайте ещё раз уточним: если гражданин в этом году уже проходил обследование в рамках диспансеризации или профилактического осмотра, ему могут отказать в углублённой диспансеризации?
- Нет, не могут, потому что обследования в рамках углубленной диспансеризации дополняют имеющиеся обследования в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, которые проводятся для застрахованных граждан в возрасте с 18 лет и старше.
Напоминаю, что профилактический осмотр проводится ежегодно как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения.
Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше.
Для каждого возраста (как мужчин, так и женщин) определен свой набор исследований.
Перечень исследований по возрастам можно посмотреть в приложении 1 к приказу Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н. Этот приказ утверждает Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.
Подробную информацию о порядке и условиях прохождения профилактических мероприятий можно получить у страховых представителей или по телефону горячей линии ТФОМС Орловской области: 8-800-200-77-45.
Елена Литинская