вторник 21.09.2021 16:02:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:02, 21 сентября 2021 года

С 1 июля 2021 года застрахованные граждане, переболевшие COVID-19, имеют право пройти углублённую диспансеризацию

Углублённая диспансеризация проводится в дополнение к имеющимся обследованиям в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Эти изменения внесены в программу госгарантий. Подробнее о том, что входит в комплекс обследований, с заместителем директора ТФОМС Орловской области Натальей Кавериной беседовала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


Для чего нужна углубленная диспансеризация?
 
- Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Углубленная диспансеризация проводится для того, чтобы своевременно выявить признаки развития этих заболеваний и направить усилия на предотвращение осложнений.
 
Какие исследования в нее входят?
 
- Первый этап углубленной диспансеризации включает в себя следующие исследования:
- cатурация крови кислородом в покое;
- тест с 6-минутной ходьбой;
- проведение спирометрии или спирографии;
- развернутый клинический и биохимический анализы крови;
- определение концентрации Д-димера в крови для исключения риска возникновения тромбозов (у граждан, перенесших среднюю степень тяжести COVID и выше);
- рентген органов грудной клетки;
- осмотр врачом-терапевтом.
 
Если по результатам первого этапа выявлены показания для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза, пациент направляется на второй этап углубленной диспансеризации, который включает: 
 
- эхокардиографию;
- компьютерную томографию легких;
- дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
 
Верно ли, что в рамках углубленной диспансеризации гражданин получает исследования первого и второго этапа в полном объёме?
 
 
- Нет, это неверно. Например, концентрацию Д-димера в крови измеряют только тем гражданам, которые перенесли среднюю степень тяжести COVID и выше. Если гражданин переболел в легкой форме, то это исследование не проводится. Также это касается и рентгенографии органов грудной клетки – исследование выполняется только в том случае, если не проводилось ранее в течение года.
 
Исследования в рамках второго этапа показаны гражданам, у которых на первом этапе выявлены показания для проведения дополнительных обследований. 
 
Какие это будут исследования, определяет врач-терапевт, который дает заключение по результатам первого этапа. 
 
Так, эхокардиография и компьютерная томография легких проводится в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам теста с 6-минутной ходьбой.
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей назначается при увеличении показателя Д-димера крови более чем в 1,5-2 раза относительно верхнего предела нормы.
 
Будут ли проводиться такие исследования у детей в рамках профилактических медицинских осмотров?
 
 
- Нет. Углубленная диспансеризация проводится лицам с 18 лет, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, начиная со второго месяца после выздоровления. Важно, чтобы факт болезни был подтвержден на уровне медицинской организации.
 
Также в соответствии с действующей Программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи углубленная диспансеризация может быть проведена и по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID-19.
 
Где можно пройти углублённую диспансеризацию?
 
- Для прохождения углублённой диспансеризации, также как и для прохождения профилактического осмотра и диспансеризации, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства (или прикрепления) гражданина.
 
Все мероприятия проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС. 
 
Если в ходе углублённой диспансеризации были выявлены какие-либо заболевания, что какие меры принимает медицинская организация?
 
- По результатам углублённой диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесённой новой коронавирусной инфекцией, гражданин ставится на диспансерное наблюдение и ему назначается соответствующее лечение.
 
Давайте ещё раз уточним: если гражданин в этом году уже проходил обследование в рамках диспансеризации или профилактического осмотра, ему могут отказать в углублённой диспансеризации?
 
- Нет, не могут, потому что обследования в рамках углубленной диспансеризации дополняют имеющиеся обследования в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, которые проводятся для застрахованных граждан в возрасте с 18 лет и старше.
 
Напоминаю, что профилактический осмотр проводится ежегодно как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения.
 
Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше. 
 
Для каждого возраста (как мужчин, так и женщин) определен свой набор исследований. 
 
Перечень исследований по возрастам можно посмотреть в приложении 1 к приказу Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н. Этот приказ утверждает Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.
 
Подробную информацию о порядке и условиях прохождения профилактических мероприятий можно получить у страховых представителей или по телефону горячей линии ТФОМС Орловской области: 8-800-200-77-45.



Елена Литинская
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.