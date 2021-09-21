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15:50, 21 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Гендиректор фирмы, ремонтирующей Красный мост, задержан. Против него возбуждено второе уголовное дело.



- Сегодня в облизбиркоме подвели предварительные итоги трехдневного голосования.



- В образовательном центре «Созвездие Орла» открылся спортзал.



- Детский сад на улице Кузнецова начал приём воспитанников.



- Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.



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