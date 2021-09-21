Главная » Новости



15:51, 21 сентября 2021 года На заводе «Орёлмасло» выявлены сверхвыбросы пыли Нормы были превышены в тысячи раз.





Региональный филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО провел плановую проверку завода «Орёлмасло». Как заявили в пресс-службе Центра лабораторного анализа, на предприятии выявлены многократные превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ. В частности, содержание пыли в выбросах сушки охладителя в экстракционном цехе однажды превысило норму в 1 667 раз. В другом случае показатель превышал установленный в 2 665 раз.



Результаты были переданы в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора для дальнейшего реагирования, – добавили в ЦЛАТИ.



фото пресс-службы Центра лабораторного анализа









Артём Ежаков



