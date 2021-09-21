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15:54, 21 сентября 2021 года Орловец отдал телефонным мошенникам 80 тысяч рублей Мужчина мог потерять еще больше, но вовремя спохватился.





В Орле расследуется уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, отдавшего мошенникам 80 тысяч рублей. Пенсионеру позвонила женщина, представившаяся банковской сотрудницы, и заявила, что его сбережения находятся в опасности. Она перевела звонок на лже-полицейскую, которая подтвердила сказанное. По инструкции звонящих, орловец перевёл им свои сбережения, но вот когда ему рекомендовали взять кредит и отправить деньги аналогичным способом, мужчина раскусил обман, прервал звонок и пошёл в полицию, – сообщили в областном УМВД.



Полицейские снова напоминают: не верьте звонящим на слово, если переживаете за свои сбережения, придите лично в офис обслуживающего вас банка и получите информацию из первых рук. Ни в коем случае не выполняйте инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись.





Артём Ежаков



