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15:54, 21 сентября 2021 года

Орловец отдал телефонным мошенникам 80 тысяч рублей

Мужчина мог потерять еще больше, но вовремя спохватился.


В Орле расследуется уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, отдавшего мошенникам 80 тысяч рублей. Пенсионеру позвонила женщина, представившаяся банковской сотрудницы, и заявила, что его сбережения находятся в опасности. Она перевела звонок на лже-полицейскую, которая подтвердила сказанное. По инструкции звонящих, орловец перевёл им свои сбережения, но вот когда ему рекомендовали взять кредит и отправить деньги аналогичным способом, мужчина раскусил обман, прервал звонок и пошёл в полицию, – сообщили в областном УМВД.

Полицейские снова напоминают: не верьте звонящим на слово, если переживаете за свои сбережения, придите лично в офис обслуживающего вас банка и получите информацию из первых рук. Ни в коем случае не выполняйте инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись.


Артём Ежаков
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