Главная » Новости



17:43, 21 сентября 2021 года «Тургеневский бережок»: молекулярный борщ, крем-суп из жареного картофеля, сырное изобилие и карвинг-арт В Орле завершился литературно-гастрономический фестиваль. Два дня для гостей проводили кулинарные мастер-классы, а местные производители и рестораны представляли свою продукцию.





Приготовление молекулярного блюда сродни уроку химии. Только колбы с жидкостями здесь не ради опытов. Это - ингредиенты для приготовления молекулярного борща. В основе обычные продукты, но методы их обработки непривычны для большинства хозяек.



Виктория Улитенкова, студентка ОГУ им. И. С. Тургенева: «Мы использовали отвар из овощей: лук, морковь, капуста, так же свекольный отвар, из которого мы делали икринки. Их делали при помощи способа, который называется сферификация».

В итоге получается блюдо, которое на борщ совсем не похоже. А на вкус? Вкус борща появляется после того, как ты это проглотил - как после вина бывает послевкусие, так и здесь - послевкусие именно борща.



На следующем мастер-классе инвентарь - несложный. Однако при умелом использовании из помидоров, редиса и других съедобных материалов могут вырасти фигуры невиданной красоты. Рассказать об искусстве карвинга в Орёл приехал москвич Олег Белов.



Олег Белов, руководитель школы карвинга: «Чем этот мастер-класс интересен? Во-первых, это красиво. Во-вторых, это съедобно. В-третьих, это очень хорошо развивает мелкую моторику рук, пространственное воображение, дизайнерские качества».

Фестиваль «Тургеневский бережок» - литературно-кулинарный. Организаторы - Ассоциация «Орловское качество» и Торгово-промышленная палата Орловской области - считают, что подобная площадка поможет в развитии местного туризма.



Светлана Ковалева, президент Торгово-промышленной палаты Орловской области: «Мы считаем важным именно событийный туризм, чтобы к нам приезжали именно на событие. Наш «Тургеневский бережок» как раз такое мероприятие. Второй аспект, про который мы всегда говорим, когда речь идёт о туризме - инфраструктура. Здесь тоже делаются такие точечные вливания. И третий аспект - кадры. Вот эти три составляющих дадут приток туризма».

Заключительный день фестиваля прошёл под знаком лучшего «Гастрономического бренда Орловской области». 20 участников - рестораны, кафе, фермеры и просто те, кто любит готовить, представляли свою продукцию.



Татьяна Куницына, организатор фестиваля «Тургеневский бережок»: «Наш фестиваль вышел уже на федеральный уровень, им интересуются многие представители других регионов. А наша задача - привлечь в Орловскую область как можно больше туристов, гостей».

Самый юный участник фестиваля - Даниил Яшин. Блюдо у четырнадцатилетнего повара - с красивой легендой.

Молодой влюбленный всю ночь писал письмо, хотел признаться в чувствах своей возлюбленной, не совсем это у него получалось. После чего попросил подать ему поздний завтрак. Воплощение и подача позднего завтрака для молодого барина - ресторанные. Крем-суп из жареного картофеля, с белыми грибами, яйцом-пашот и зелёным маслом.



Даниил Яшин, участник фестиваля: «По сути это вкус обычного жареного картофеля, но только он воплощён в текстуре крем-супа».

Свою продукцию представили и крупные молочные производства Орловской области, и небольшие фермерские хозяйства. Семья Берещук три года делает домашний сыр.



Сергей Берещук, фермер: «Пытаемся показать, что не только крупные промышленные предприятия, но и мелкие, ремесленные, могут делать продукцию очень хорошего качества».

Продукция, которая прошла в финал и получила награды, в ближайшее время сможет появиться в местных кафе и ресторанах с пометкой – «Гастрономический бренд Орловской области».





Юлия Сабельникова



