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21:20, 21 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Белгороде задержан руководитель фирмы, которая должна ремонтировать Красный мост в Орле. Его подозревают в растрате бюджетных средств.



- Итоги выборов. Орловщину на федеральном уровне будет представлять Ольга Пилипенко.



- «Тургеневский бережок»: молекулярный борщ, крем-суп из жареного картофеля, сырное изобилие и карвинг-арт. В Орле завершился литературно-гастрономический фестиваль.



- В образовательном центре «Созвездие Орла» открыли обновлённый спортзал и создали уникальный класс для талантливых детей.



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