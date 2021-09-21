|
|
|Главная » Новости
21:20, 21 сентября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В Белгороде задержан руководитель фирмы, которая должна ремонтировать Красный мост в Орле. Его подозревают в растрате бюджетных средств.
- Итоги выборов. Орловщину на федеральном уровне будет представлять Ольга Пилипенко.
- «Тургеневский бережок»: молекулярный борщ, крем-суп из жареного картофеля, сырное изобилие и карвинг-арт. В Орле завершился литературно-гастрономический фестиваль.
- В образовательном центре «Созвездие Орла» открыли обновлённый спортзал и создали уникальный класс для талантливых детей.
Вести-Орёл