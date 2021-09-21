Главная » Новости



18:32, 21 сентября 2021 года В Белгороде задержан руководитель фирмы, которая должна ремонтировать Красный мост в Орле Сегодня силовики при координирующей роли прокуратуры задержали генерального директора фирмы «Ремспецмост». Эта компания выполняла работы на Красном мосту в Орле. На объектах подрядной организации проведены обыски. Руководителя фирмы подозревают в растрате бюджетных средств. Это уже второе возбуждённое уголовное дело по реконструкции главной орловской переправы. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва.





Кадры момента задержания генерального директора фирмы «Ремспецмост» нам предоставила прокуратура области. После проверки надзорного органа было возбуждено уголовное дело по факту растраты подрядчиком 179 миллионов рублей. Деньги выделялись в рамках национального проекта и предназначались для реконструкции Красного моста.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «На денежные средства, полученные подрядчиком в качестве аванса, была приобретена не предусмотренная муниципальным контрактом дорогостоящая строительная техника, автомобили класса «люкс». Кроме того, значительная сумма денежных средств перечислена на расчётные счета организаций с признаками мнимости, зарегистрированные на подставных лиц».

Уголовное дело по факту растраты подрядчиком аванса стало уже вторым в истории этой реконструкции Красного моста. Первое было возбуждено раньше, по факту использования заведомо подложных документов. Прокурорская проверка установила, что подрядчик жульничал ещё на стадии заключения муниципального контракта. А именно, желая получить преимущество, строительная компания предоставила фиктивный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия.



В общей сложности заказчик - управление капитального строительства Орла - перечислил подрядчику 198 миллионов рублей. Это аванс, предусмотренный контрактом. За три месяца (с февраля этого года) строители успели освоить 23 миллиона рублей. В апреле работы на объекте остановились - некоторые элементы конструкции не соответствовали проектным параметрам. Так что горожане – и автомобилисты, и пользователи общественного транспорта, и пешеходы - пока терпят неудобства.



Подрядчик уже допускал нарушения. За них заказчик штрафовал - в общей сумме в бюджет Орла было уплачено 300 тысяч рублей. Теперь же контракт со строителями будет расторгнут. Аванс они будут обязаны вернуть. А управление капитального строительства уже готовит план по выходу из непростой ситуации.



Дмитрий Кузнецов, начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла»: «На основании разработанной дорожной карты мы понимаем, к сожалению, сроки уйдут у нас уже к концу года. То есть заключение нового контракта планируется где-то к середине ноября - началу декабря».

Достройку временного пешеходного моста, коммуникационной переправы и все остальные работы уже будет выполнять новый подрядчик.





Антон Киселёв



