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8:59, 22 сентября 2021 года На орловской трассе капитально отремонтируют освещение Речь идёт об автодороге «Орёл – Знаменское» – Биофабрика в Орловском районе.





На автодороге «Орёл – Знаменское» – Биофабрика в Орловском районе капитально отремонтируют линии электроосвещения. Распоряжение об этом подписано губернатором Андреем Клычковым. Сам ремонт планируется осуществить до конца текущего года, до 2024 года документом подразумевается содержание новых линий. Общее предельное финансирование проекта превышает 3 миллиона рублей, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



