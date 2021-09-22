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7:53, 22 сентября 2021 года В Орле отремонтируют крышу лицея № 28 Распоряжение о выделении финансирования подписано губернатором Андреем Клычковым.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение областного правительства №559-р от 20.09.2021. Согласно документу, на ремонт кровли лицея № 28 в Орле выделено свыше 1,2 миллиона рублей.



Между тем, в Дмитровской общеобразовательной школе-интернате появился современный кабинет биологии, рассчитанный на занятия с детьми с особенностями здоровья. Туда закуплены лабораторные комплекты, компьютерная и мультимедийная техника. Класс оборудован в рамках нацпроекта «Образование».





Артём Ежаков



