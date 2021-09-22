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6:56, 22 сентября 2021 года Орловцы завоевали ещё 6 медалей на Всероссийских юношеских играх боевых искусств В копилке сборной региона прибавились награды по всестилевому каратэ.





На завершившихся в Анапе XIII открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств команда Орловской области по всестилевому каратэ завоевала 6 медалей. В соревнованиях участвовали 1 400 спортсменов из 44 регионов страны.



Золото в возрастной категории забрал Дмитрий Усов. Серебро взяли Виктория Щукина, Нуреш Рустамов, Елизавета Дмитричева и Матвей Федин. Бронза досталась Даниилу Дозорову, – сообщили в областном правительстве.



Завершившиеся соревнования стали подготовительным этапом к первенству Мира по всестилевому каратэ, которое пройдёт в ноябре в Турции.



Напомним, что сборная Орловской области по рукопашному спорту на прошедших играх взяла 13 медалей. Три золота из четырёх завоевала Десятиклассница Жилинской школы Орловского района Анастасия Фасхутдинова.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



