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5:59, 22 сентября 2021 года

Орловские детские школы искусств получили новое оборудование

Музыкальные инструменты, учебный материал, прочее оборудование и ремонт были заказаны в рамках национального проекта «Культура».


Троснянская, Хотынецкая и Шаблыкинская детские школы искусств получили в этом году новое музыкальное оборудование, учебные материалы и мебель на общую сумму в 13,3 миллиона рублей. Закупки провели в рамках национального проекта «Культура». Также недавно был завершен капремонт Должанской ДШИ. На него потратили 7,4 миллиона рублей.

Ранее в 2021 году капремонт и новое оборудование получили Ливенская и Новосильская ДШИ. Сейчас продолжается обновление Глазуновской и Змиевской ДШИ, а также оснащение Змиевской ДШИ и Орловского областного колледжа культуры и искусств, – сообщили в региональном правительстве.


Артём Ежаков
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