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4:01, 22 сентября 2021 года На Орловщине выберут лучшего народного участкового В региональном УМВД назвали трёх победителей первого этапа конкурса.





В Орловской области завершён первый этап конкурса «Народный участковый». В тройку лучших попали майор Александр Бакин (УМВД России по г. Орлу), капитан Александр Михайлов (ОМВД России по Малоархангельскому району) и капитан Андрей Новиков (МВД России по Орловскому району).



Кто-то из этих правоохранителей станет региональным победителем конкурса, а затем представит Орловщину в финале конкурса, где может стать лучшим участковым страны, – сообщили в областном УМВД.



Следующий этап пройдет с 7 по 16 октября. Проголосовать за понравившегося кандидата можно на официальном сайте областного УМВД. Там же представлена биография участников, их личные и профессиональные достижения.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



