На Орловщине выберут лучшего народного участкового

|
|
|Главная » Новости
4:01, 22 сентября 2021 года
На Орловщине выберут лучшего народного участковогоВ региональном УМВД назвали трёх победителей первого этапа конкурса.
В Орловской области завершён первый этап конкурса «Народный участковый». В тройку лучших попали майор Александр Бакин (УМВД России по г. Орлу), капитан Александр Михайлов (ОМВД России по Малоархангельскому району) и капитан Андрей Новиков (МВД России по Орловскому району).
Кто-то из этих правоохранителей станет региональным победителем конкурса, а затем представит Орловщину в финале конкурса, где может стать лучшим участковым страны, – сообщили в областном УМВД.
Следующий этап пройдет с 7 по 16 октября. Проголосовать за понравившегося кандидата можно на официальном сайте областного УМВД. Там же представлена биография участников, их личные и профессиональные достижения.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков