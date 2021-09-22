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8:30, 22 сентября 2021 года Орловские школьники успешно начали Президентские состязания и спортивные игры Наш регион там представляют две команды ливенского лицея им. С. Н. Булгакова и сборная мценской Отрадинской школы.





Команда ливенского лицея им. С. Н. Булгакова стала третьей в теоретическом туре Президентских состязаний и спортивных игр, проходящих сейчас в детских лагерях «Орленок» и «Смена», – сообщили в областном правительстве. Помимо этого, юные ливенцы стали 12-ми в творческом конкурсе из 55 участников.



Также отличился ученик мценской Отрадинской школы Антон Чикин, занявший 12 место из 222 возможных по результатам тестовых испытаний в личном зачете Президентских состязаний по спортивному многоборью среди сельских команд.



Фото: информационный портал Орловской области





Артём Ежаков



