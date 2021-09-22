Орел получил в кредит почти миллиард рублей на стабилизацию бюджета

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10:26, 22 сентября 2021 года
Орел получил в кредит почти миллиард рублей на стабилизацию бюджетаБюджетный займ призван заменить коммерческие.
Постановлением регионального правительства Орлу выдан пятилетний бюджетный кредит на сумму в 952,8 миллиона рублей под 0,1% годовых. Займ выдается для замещения коммерческих кредитов и погашения долгов по муниципальным ценным бумагам. Сэкономленные деньги планируется направить на снижение кредиторской задолженности и первоочередные расходы, – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков