Главная » Новости



10:26, 22 сентября 2021 года Орел получил в кредит почти миллиард рублей на стабилизацию бюджета Бюджетный займ призван заменить коммерческие.





Постановлением регионального правительства Орлу выдан пятилетний бюджетный кредит на сумму в 952,8 миллиона рублей под 0,1% годовых. Займ выдается для замещения коммерческих кредитов и погашения долгов по муниципальным ценным бумагам. Сэкономленные деньги планируется направить на снижение кредиторской задолженности и первоочередные расходы, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



