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10:55, 22 сентября 2021 года Орловщина получила логотип бренда «Литературная столица России» Жители региона выбрали в качестве официального изображения золотого орла с книжным крылом.





В Орловской области официальным логотипом бренда «Литературная столица России» назван золотой орел с книжным крылом. Изображение выбрано большинством голосом, – сообщает сайт регионального правительства.



Теперь логотип станет использоваться в продвижении Орловщины как места «литературного паломничества». Товарный знак «Литературная столица России» Роспатент выдал региону в начале июня.





Артём Ежаков



