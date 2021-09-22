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13:50, 22 сентября 2021 года Накануне орловские спасатели тушили магазин и многоэтажку Из-за угрозы отравления угарным газом были эвакуированы 28 человек.





21 сентября в Орловской области произошло два пожара, потребовавших вмешательства газодымозащитников. В девятом часу утра сотрудники мценской 10-й ПСЧ тушили возгорание в торговом зале магазина, расположенного в многоквартирном доме на улице Тургенева. Двумя звеньями газодымозащитников с верхних этажей были эвакуированы 15 человек. Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения пламени и спасти смежные пространства и имущество. Стихия частично уничтожила 10 м2 одного из помещений.



В час дня орловские огнеборцы из 1-й и 3-й ПСЧ выехали на улицу Металлургов. Там занялась пламенем квартира на 10-м этаже, и густой черный дым уже валил из окон. Газодымозащитники вывели из здания 13 жильцов подъезда. Очагом пожара оказалась кухня. Здесь выгорело 2 м2 мебели и часть холодильника.



В возгораниях никто не пострадал. Степень ущерба и причины пожаров выясняются специалистами.



Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 13 раз, из них 7 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, 6 выездов касались различных происшествий и помощи населению.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области с места пожара в Мценске





Артём Ежаков



