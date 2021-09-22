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12:00, 22 сентября 2021 года Общая смертность от COVID-19 в Орловской области превысила тысячу случаев В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 108 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 45 113).



Накануне выписано 142 орловца (всего – 42 221). От последствий болезни скончалось 1 002 жителя региона (+5 летальных исходов).



Суточная заболеваемость в России – 19 706 (всего – 7 333 557), число выздоровевших – 16 102 (всего – 6 542 213). Общее число летальных исходов – 200 625 (+817 случаев за сутки).





Артём Ежаков



