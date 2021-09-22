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12:48, 22 сентября 2021 года

Младшая школа: позвольте ребёнку лениться

У первоклассников начался новый, особый этап в их жизни. Увеличилась нагрузка, появились новые обязанности. Корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк в этом году отвела дочку в первый класс. Чтобы понять, как ребёнку адаптироваться к новым условиям, она пообщалась с детским семейным психологом Викторией Потаповой и задала самые актуальные родительские вопросы.


Ребёнок пошёл в первый класс. Как помочь ему адаптироваться к новым условиям жизни?
 
- Поход в первый класс это и большое ожидаемое событие и одновременно стресс для ребёнка, потому что это смена деятельности. Это новые дети, новые взрослые, большая система требований и оценок, поэтому для ребёнка нужно много внутреннего резерва и сил, чтобы в эту систему встроиться, чтобы ему было там комфортно. Поэтому важно создавать систему работы и отдыха, не забывать, что если даже ребёнку интересно, ему необходимо восстанавливать силы для адаптации.
 
Родители стараются не только отправить ребёнка в школу, но и записать его в разные кружки, загрузив его таким образом на полный рабочий день. Можно ли так делать? И как лучше поступить, как грамотно распределить это соотношение отдыха и труда?
 
- Важно понимать, что в младшем школьном возрасте нервная система ребёнка ещё не совершенна, она только развивается, поэтому ей необходим отдых и восстановление. Поэтому важно, чтобы у ребёнка было два-три часа в день для свободной деятельности - это то время, когда ребёнок может сам выбрать, чем ему заняться: он может играть, может просто лежать и ничего не делать, он даже может лениться. Лень полезна, она даёт возможность перезагрузиться и понять, чего хочется на самом деле. Нужно прислушаться к себе и своим внутренним импульсам. Это создает возможность более продуктивно учиться. Ребёнку важно знать, что он может не только учиться, но что у него есть время просто выдохнуть и обратиться к себе.
 
Что делать, если ребёнок получил плохую оценку? Стоит ли ругать, стоит ли утешать? Какую тактику поведения нужно выбрать родителям?
 
- В этой ситуации очень важно ребёнка выслушать, понять, какие он испытывает чувства и эмоции. У родителей могут быть свои переживания, но в этот момент и ребёнка переполняют переживания, и он, возможно, с ними не справляется: ему может быть обидно, он может злиться, он может ничего не хотеть делать, потому что его труд не оценивают. Поэтому родителю важно создать пространство для чувств ребёнка - спросить, что он чувствует, что с ним сейчас происходит, посмотреть на проявление его чувств в поведении, назвать это: «Ты сейчас злишься» или «Тебе сейчас очень обидно». И после того, как мы даем много пространства для чувств и определяем их, важно оставить план действий с опорой на помощь и поддержку родителя. Тогда ребёнок поймёт, что в ситуации с плохой оценкой он не один, что его видят и ему готовы помочь. Тогда внутренний резерв ребёнка поднимется, и он сможет выйти из этой сложной ситуации. 
 
Есть и другой план действий. Родителям важно разграничивать получение оценки и получение знаний. Они не всегда равны. И важно эту ценность ребёнку транслировать: важно, чтобы ребёнок научился учиться, получать от учёбы удовольствие. А оценка не всегда действительно определяет знания. Оценка это то, что определяет твой вклад. В том предмете, который не вызывает интереса, можно добиться приемлемой оценки. А там, где интересно, там можно заниматься больше и с удовольствием. 
 
Как понять родителям, что ребёнку комфортно и уютно в школе?
 
- Если мы говорим о младшей школе, то здесь важно понять, есть ли у ребёнка друг. Наличие друга говорит о том, что ребёнок чувствует себя в безопасности, у него есть человек, с которым он может поделиться. Наличие друга станет хорошим показателем, что школа стала для ребёнка приятным местом.


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Екатерина Игнатюк
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