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14:04, 22 сентября 2021 года

В Глазуновском районе планируют создать туристический маршрут

Потенциал изучили сотрудники кафедры туризма и гостиничного дела ОГУ, представители туристических агентств, местные активисты-краеведы.


В Глазуновке завершили ремонт площадки около памятника героям-землякам и участникам партизанского движения, погибшим во время Великой Отечественной войны. Здесь проходят все праздники, отсюда, возможно, будет начинаться один из туристических маршрутов военно-исторической направленности.
 
Михаил Шмарков, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела ОГУ им. И.С. Тургенева: «Мы планируем осмотреть основные достопримечательности Глазуновки, посетить Соборовское поле, исток Оки, чтобы оценить привлекательность данных локаций и разработать туристский маршрут, который будет либо тематический, либо будет объединять всю культуру Глазуновкого района».
 
История района богата самыми разными событиями. Она имеет связи и с декабристами, и с героями-разведчиками, и с одним из самых мощных танковых сражений на Соборовском поле.
 
Рядом с деревней Соборовка есть воинский мемориал, который своими силами возводит местный фермер Сергей Парамохин. Здесь в невысокой ограде три памятника, два из которых он поставил на собственные деньги. Последний открылся два года назад.
 
Большая мечта Сергея объединить несколько районов общей дорогой. Чтобы все исторические места, связанные с Орловско-Курской битвой можно было проехать одной экскурсией. Всего в пяти километрах отсюда мемориал на Тепловских высотах, это уже Курская область.
 
Сергей Парамохин, фермер: «Нужно активизировать и людей и власти, чтобы объединить Тепловские высоты, Малоархангельский, Глазуновский и Троснянский районы».
 
Осмотрев мемориал, созданный Парамохиным, краеведы и представители туриндустрии, предложили различные варианты его доработки. Например, здесь можно воссоздать окопы и блиндажи, которые вместе с мемориалом объединят в исторический комплекс. Помочь готово региональное отделение Союза советских офицеров.
 
Игорь Суворов, председатель областного совета «Союз советских офицеров»: «Эти места знамениты, они даже в романе «Вечный зов» описаны. Наша задача не организовать маршрут, а поддерживать его - туристами, детьми».
 
Узнать лучше историю родного края не по учебнику, а наглядно, объехав свою область, идея пусть и не новая, но правильная - говорят местные жители. И если такой военно-исторический маршрут для туристов разных возрастов здесь появится, то память о героизме и мужестве соотечественников будет жива.



Эва Стасюлевич
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