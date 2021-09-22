В Глазуновском районе планируют создать туристический маршрут

Потенциал изучили сотрудники кафедры туризма и гостиничного дела ОГУ, представители туристических агентств, местные активисты-краеведы.

В Глазуновке завершили ремонт площадки около памятника героям-землякам и участникам партизанского движения, погибшим во время Великой Отечественной войны. Здесь проходят все праздники, отсюда, возможно, будет начинаться один из туристических маршрутов военно-исторической направленности.

Михаил Шмарков, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела ОГУ им. И.С. Тургенева: «Мы планируем осмотреть основные достопримечательности Глазуновки, посетить Соборовское поле, исток Оки, чтобы оценить привлекательность данных локаций и разработать туристский маршрут, который будет либо тематический, либо будет объединять всю культуру Глазуновкого района».

История района богата самыми разными событиями. Она имеет связи и с декабристами, и с героями-разведчиками, и с одним из самых мощных танковых сражений на Соборовском поле.

Рядом с деревней Соборовка есть воинский мемориал, который своими силами возводит местный фермер Сергей Парамохин. Здесь в невысокой ограде три памятника, два из которых он поставил на собственные деньги. Последний открылся два года назад.

Большая мечта Сергея объединить несколько районов общей дорогой. Чтобы все исторические места, связанные с Орловско-Курской битвой можно было проехать одной экскурсией. Всего в пяти километрах отсюда мемориал на Тепловских высотах, это уже Курская область.

Сергей Парамохин, фермер: «Нужно активизировать и людей и власти, чтобы объединить Тепловские высоты, Малоархангельский, Глазуновский и Троснянский районы».

Осмотрев мемориал, созданный Парамохиным, краеведы и представители туриндустрии, предложили различные варианты его доработки. Например, здесь можно воссоздать окопы и блиндажи, которые вместе с мемориалом объединят в исторический комплекс. Помочь готово региональное отделение Союза советских офицеров.

Игорь Суворов, председатель областного совета «Союз советских офицеров»: «Эти места знамениты, они даже в романе «Вечный зов» описаны. Наша задача не организовать маршрут, а поддерживать его - туристами, детьми».

Узнать лучше историю родного края не по учебнику, а наглядно, объехав свою область, идея пусть и не новая, но правильная - говорят местные жители. И если такой военно-исторический маршрут для туристов разных возрастов здесь появится, то память о героизме и мужестве соотечественников будет жива.