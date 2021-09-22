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14:08, 22 сентября 2021 года ОНФ призвал заменить сгоревшие лифты в двух орловских девятиэтажках Речь идет об улицах Матросова и Комсомольской. Первые шаги к монтажу подъёмных кабин уже предприняты.





Орловское отделение Общероссийского народного фронта включилось в решение проблемы по замене сгоревших лифтов в двух девятиэтажках Орла. Пламя уничтожило подъёмную кабину в д. 52 по улице Матросова в июне этого года. Из-за ошибок в протоколе чрезвычайной комиссии и формальной простановки поиска подрядчика лифт менять не торопились, а обращения жильцов не были услышаны. После обращения активистов в прокуратуру и повторной встречи всех ответственных за ремонт удалось сократить сроки замены кабины с десяти месяцев до трёх-четырёх. Уже начаты работы по подготовке проектной документации, затем лифт будет смонтирован. Жильцы д. 272 по улице Комсомольской живут без лифта ещё дольше, – с 19 апреля. Но только 1 сентября здесь взяли нужные замеры. Ожидается, что новая кабина появится здесь через пару месяцев. Для ускорения работ также пришлось привлечь прокуратуру, – сообщили в ОНФ.





Артём Ежаков



