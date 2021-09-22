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Главная » Новости

14:25, 22 сентября 2021 года

Хозяин подворья в Болховском районе мог спровоцировать вспышку АЧС

Владельцу вменяют новые нарушения карантинных правил.


В Болховском районе сохраняется очаг африканской чумы свиней, вспыхнувший на личном хозяйстве в пределах Ямского сельского поселения. У фермера уничтожено 86 животных, в том числе 11 ранее павших. Россельхознадзор составил административные протоколы за сокрытие гибели больных животных, неправильную утилизацию трупов и других биоотходов.
 
К слову, ранее инспекторы регулярно отмечали антисанитарию и свободный выгул животных в этом хозяйстве. Скорее всего, это и стало причиной вспышки опасного заболевания. Предполагается, что вирус передался свинье после встречи с диким кабаном. Ещё три года назад суд обязывал владельца устранить нарушения в части содержания животных. Этого сделано не было.
 
Ещё одной претензией стало то, что ликвидировать вспышку АЧС владелец должен совместно с ветеринарами, чего сделано не было.
 
Россельхознадзором в отношении мужчины возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ, – сообщили в управлении.



Артём Ежаков
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