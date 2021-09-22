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14:44, 22 сентября 2021 года В Орловской области сократилось число преступлений против личности Итоги работы правоохранительных органов обсуждались сегодня на Координационном совещании под председательством регионального прокурора Владислава Малкина.





На Орловщине за первые восемь месяцев текущего года снизилось число преступлений против личности – с 741 до 650. Среди прочего, снизилось количество убийств и покушений на жизнь, изнасилований. Эпизодов умышленного причинения гражданам тяжкого вреда здоровью отмечено на 19% меньше, однако на жизнь и здоровье несовершеннолетних покушались на 8% чаще.



Прокуратурой в этом году отменено около 9 тысяч незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и 64 постановления о возбуждении уголовного дела. На учёт поставлено 399 ранее известных, но не зарегистрированных преступлений. По принятым мерам реагирования 1 521 должностное лицо из правоохранительных органов привлечено к дисциплинарной ответственности, – сообщили в надзорном ведомстве.





Артём Ежаков



