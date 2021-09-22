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15:11, 22 сентября 2021 года Суд в Орле продлил домашний арест Ивана Залогина на два месяца Мера пресечения экс-главе регионального департамента здравоохранения назначена до 19 ноября включительно.





15 сентября Советский районный суд города Орла до 19 ноября включительно продлил домашний арест экс-главе регионального департамента здравоохранения Ивану Залогину. Сторона защиты будет обжаловать приговор.



Напомним, что Залогина задержали 20 апреля. Его подозревают в необоснованном отказе переоформления лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга». Для этого чиновник использовал формальные нарушения, выявленные в результате проверки, организованной им самим. Другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано. Тем не менее, позднее «Нефрос-Калуга» в итоге получила нужную лицензию.



Сотрудник, вписавший по указанию Залогина несущественные недочёты в акты проверки, также под следствием.





Артём Ежаков



