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15:55, 22 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- За сутки - 108 заразившихся коронавирусом. Врачи советуют сделать прививку, чтобы защититься от страшных последствий.



- Красный мост в Орле остался без подрядчика. Прокуратура проводит проверки и вскрывает факты.



- Историки и общественные деятели мечтают сделать Глазуновский район заметной точкой на туристическом маршруте.



- В Ливнах идёт ремонт в будущем доме милосердия.



- Сохраним лес. Этой осенью в регионе будет высажено почти 3,5 тысячи саженцев.



- Брендом литературной Орловщины стал «Золотой Орёл».



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