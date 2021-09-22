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16:17, 22 сентября 2021 года «Мы отнимаем пациентов у смерти и возвращаем к жизни». Врач - анестезиолог-реаниматолог Елена Анисимова отметила 30 юбилей своей деятельности Заведующая отделением реанимации больницы имени Семашко Елена Анисимова удостоена звания «Заслуженный врач России». Корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская поздравила врача с наградой.





Врач - анестезиолог-реаниматолог. Это не просто звучит гордо, это элита медицинского сообщества, ведь зачастую именно в их руках жизнь человека. Так считает теперь уже заслуженный врач России Елена Анисимова.



Елена Анисимова, заведующая отделением анестезиологии и реанимации больницы им. Н.А. Семашко: «Он должны знать больше всех и разбираться во всех медицинских специальностях, знать физиологию, быть в этом отношении очень умным человеком, кроме того, человеком, который очень быстро может принимать решения, потому что очень часто наши пациенты оказываются между жизнью и смертью. Мы их вытаскиваем и отнимаем у смерти и возвращаем к жизни».

В медицину Елена Анисимова пришла за старшей сестрой. Анестезиологом стала потому, что 30 лет назад их очень не хватало, а потом просто делала, что должна, и делала хорошо. Хирургам на операциях с ней спокойно.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н.А. Семашко: «В своей практике я много операций делал, когда она проводила общую анестезию. Это надежный специалист, и мы знали, что операция пройдёт успешно, и больной проснётся после этой операции».

Коллеги вообще Елену любят. Говорят, что вместе с таким руководителем противостоять болезням не так сложно - и специалист отличный, и человек хороший.



Татьяна Попова, врач - анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации больницы им. Н.А. Семашко: «Нам повезло с заведующей отделением, она замечательный человек, квалифицированный, грамотный, можно всегда найти у неё поддержку».

Светлана Калмыкова, и.о. старшей медсестры отделения анестезиологии и реанимации больницы им. Н.А. Семашко: «Она не только специалист высокого класса, она и как человек очень хороший, и как женщина, и как мама».

Реанимация и так не самое веселое место, а тут ещё и ковид прибавил работы и заботы. Уже полтора года Елена Анисимова выхаживает больных в «красной зоне», а там реанимационные койки никогда не пустуют. И тяжело не столько работать сложных условиях, сколько терять пациентов.



Елена Анисимова, заведующая отделением анестезиологии и реанимации больницы им. Н.А. Семашко: «Вот эти угасающие, мгновенно ухудшающиеся молодые люди - мы иногда шли оттуда и плакали. Очень тяжело морально».

Елена признаётся: от эмоционального выгорания спасают семья, друзья, коллеги и, конечно, любовь к своей работе. Ведь нет большего счастья, чем спасти человеку жизнь.





Елена Литинская



