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16:39, 22 сентября 2021 года В Орле хотят расширить правила озеленения В изменениях, предложенных мэрией, содержатся пункты о систематизации зелёных насаждений, ответственности за порчу и т.д.





На сегодняшнем заседании городского совета по ЖКХ депутаты рассмотрели проект изменений правил благоустройства. В частности, он предполагает включение системного подхода при озеленении. Оно будет согласовываться по утверждённой схеме. Сейчас в городе нет концепции дизайнерских и эстетических подходов к озеленению. Другое изменение касается ответственности за порчу насаждений. В данный момент штрафовать за это надзорные органы не имеют права. Также будет прописана система запрета тех или иных действий без нужного разрешения, а комиссия по зелёным насаждениям добавит в свои полномочия согласование мест высадки и манипуляций с растениями на общественных территориях и близ муниципальных магазинов.



Проект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии горсовета. Также он должен пройти публичные слушания.





Артём Ежаков



