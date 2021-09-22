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17:49, 22 сентября 2021 года

На ремонт крыши в орловском лицее № 28 выделили деньги из регионального резервного фонда

Протечки кровли обнаружились ещё весной этого года.


Осенние дожди обострили серьезную проблему в лицее №28 г. Орла - там протекает кровля. Это мешает урокам и внеурочным занятиям. Влажные пятна на потолке появились еще весной. Летом руководства школы обратилось за помощью к властям. На ремонт выделили 1 млн 200 тысяч из резервного фонда области. Как только найдут подрядчика, сразу приступят к ремонту.

Всего в этом году пять образовательных учреждений получили возможность сделать капитальный ремонт - по проекту «Современная школа» и в рамках инвестиционной программы региона.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «По поручению президента Российской Федерации мы разрабатываем масштабную программу по капремонту наших образовательных организаций. На 2022 год запланировано пять образовательных организаций, которые смогут войти в эту программу».

А до 2026 года ещё около 40 школьных зданий приведут в порядок - за счёт федеральных и областных средств.


Мария Семак
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