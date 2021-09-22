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18:00, 22 сентября 2021 года Бронзовый призёр Паралимпиады Юрий Ноздрунов встретился с орловскими студентами Мероприятие состоялось в фундаментальной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева.





Мероприятие состоялось в фундаментальной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева.



Обладатель первой в истории Орловской области медали Паралимпиады Юрий Ноздрунов сегодня встретился со студентами и рассказал о своей карьере в спорте, поделился эмоциями от выступления в Токио.



Студенты также узнали о большой тяге успешного спортсмена к знаниям - Юрий Ноздрунов окончил философский факультет ОГУ и сейчас готовится защищать диссертацию. Кроме того орловский призёр Паралимпиады владеет несколькими языками.





Анастасия Дорохова



