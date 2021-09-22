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21:20, 22 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орловской области сократилось число преступлений против личности. Итоги работы правоохранительных органов обсуждались сегодня на Координационном совещании под председательством регионального прокурора Владислава Малкина.



- На ремонт крыши в орловском лицее № 28 выделили деньги из регионального резервного фонда. Протечки кровли обнаружились ещё весной этого года.



- Деревни Орловского района стали примером комплексного подхода к благоустройству. В регионе завершается сезон дорожных работ.



- Бронзовый призёр Паралимпиады Юрий Ноздрунов встретился с орловскими студентами. Мероприятие состоялось в фундаментальной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева.



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