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20:41, 22 сентября 2021 года

В Орловской области не отапливается 13% объектов

О продолжающейся в регионе работе по подключению зданий к теплоносителям рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира.


Сегодняшний прямой эфир губернатора Орловской области в социальных сетях был посвящён фактически одной теме – отоплению. Обещанное к вечеру вторника тепло поступило не все дома. Чат трансляции состоял из адресов, где батареи сейчас остаются холодными. Кроме того, по многим адресам еще нет и горячего водоснабжения.

Рассказывая об идущих работах, Андрей Клычков заявил, что теплоноситель ещё не подан в 13% объектов. Работы планируется завершить к завтрашнему дню.

«Будут работать и сегодня ночью, запускать всё в полном объёме. Где порывы были, срок – завтрашний день», – сообщил губернатор.

Также глава региона возмутился работой некоторых операторов и работников дежурно-диспетчерской службы, управляющих компаний и прочих ответственных служб, которые не могут помочь жалующимся на отопление людям.

«Мы вчера разместили телефоны, куда обращаться. А там сидят люди и отвечают, что не знают, когда будет отопление. И зачем они там сидят тогда? Я сегодня мэру рассказал, что об этом думаю. У меня просьба: если по этим телефонам вам хамят, просто записывайте фамилию и отправляйте мне. Буду отдельно разбираться», – заявил губернатор.


Артём Ежаков
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