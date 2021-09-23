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6:43, 23 сентября 2021 года На Орловщине нашли новую популяцию краснокнижного растения Всего нашли чуть больше 50 штук гроздовника многораздельного.





На территории Тургеневского участкового лесничества в Орловском полесье нашли новую популяцию гроздовника многораздельного в количестве чуть более 50 штук. Это папоротникообразное растение внесено в Красную книгу региона в первую категорию, – то есть с угрозой исчезновения.



В национальном парке найденный участок произрастания гроздовника уже седьмой по счету. На Орловщине он встречается только здесь. В новой популяции есть и спороносные растения, – сообщили в областном правительстве.



Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



