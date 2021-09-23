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Главная » Новости

4:47, 23 сентября 2021 года

В Орле экс-пристава оштрафовали за взяточничество

Женщина заплатит в пользу государства 100 тысяч рублей.


Советский районный суд на 100 тысяч рублей оштрафовал бывшего судебного пристава-исполнителя за получение взятки. Вдобавок ей в течение года запрещено работать в госорганах и органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Установлено, что женщина получила от орловчанки 12 тысяч рублей в обмен на совершение в её пользу действий по исполнительному производству и за ускорение этой работы, – сообщили в прокуратуре и СУ СК.

Расследование сопровождалось отделом собственной безопасности УФССП и региональным УФСБ.


Артём Ежаков
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