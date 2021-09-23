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7:48, 23 сентября 2021 года Болховчанку подозревают в двух кражах с банковского счёта подруги Вторую она совершила уже находясь под следствием.





В Болховском районе установили подозреваемую в краже 3 тысяч 900 рублей с банковского счета местной жительницы. Полицейские подозревают 33-летнюю подругу потерпевшей. По версии следствия, в день кражи они выпивали, а когда женщина отвлеклась, болховчанка с помощью мобильного приложения в телефоне перевела деньги себе. Примечательно, что женщину обвиняют в краже 8 тысяч у этой же потерпевшей. В июне она деньги сняла с чужой карты. Это дело уже рассматривается судом, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



